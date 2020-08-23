В петербургском метро на полчаса было остановлено движение между станциями «Беговая» и «Маяковская» третьей линии

В петербургском метро на полчаса было остановлено движение между станциями «Беговая» и «Маяковская» третьей (зелёной) линии. Причиной стала неисправность одного из составов, пишет интернет-издание «Фонтанка». Как сообщают очевидцы, был также увеличен интервал движения поездов между станциями метро «Рыбацкое» и «Александра Невского».

Около получаса назад работа третьей линии подземки была восстановлена.