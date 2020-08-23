Один человек погиб и двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Москве. В районе Ховрино из-за аварии перекрыто движение в районе по Клинской улице, передает агентство «Москва». По предварительной информации, среди пострадавших есть ребенок. Причины ДТП не называют.
2020-08-23T12:32:22+03:00
2020-08-23T12:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 23 августа 2020
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