Один человек погиб и двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Москве. В районе Ховрино из-за аварии перекрыто движение в районе по Клинской улице, передает агентство «Москва». По предварительной информации, среди пострадавших есть ребенок. Причины ДТП не называют.