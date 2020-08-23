Национальный антитеррористический комитет России подтвердил проведение операции в Ингушетии. В селе Троицкое Сунженского района во время перестрелки были убиты двое предполагаемых боевиков. Как рассказали в комитете, подозреваемые являлись сторонниками международной террористической организации. Сотрудники силовых структур в ходе операции не пострадали. Погибших среди них также нет.