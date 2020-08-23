Власти Польши заверили, что не собираются нарушать территориальную целостность Белоруссии. Руководитель аппарата польского президента Кшиштоф Щерский сказал, что Варшава всегда отстаивает верховенство международного права в отношениях между странами, передает Польского агентство печати. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко говорил о том, что вблизи границ республики на территории соседних стран происходят передвижения войск НАТО. Кроме того, по его мнению, страна находится в опасности из-за планов Запада захватить Гродненскую область.
2020-08-23T12:31:27+03:00
2020-08-23T12:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 23 августа 2020
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