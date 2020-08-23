Чемезов: Россия и Турция в следующем году могут подписать контракт на дополнительные поставки Анкаре систем ПВО С-400

Россия и Турция в следующем году могут подписать контракт на дополнительные поставки Анкаре систем ПВО С-400. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Турция купила у России четыре дивизиона зенитно-ракетных систем. Сумма контракта, по данным агентства РИА Новости, составила 2,5 млрд. долларов. США требовали от Анкары отказаться от контракта. Вашингтон остановил поставки турецкой армии истребителей F-35 и пригрозил санкциями.