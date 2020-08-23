Чемезов: Россия и Турция в следующем году могут подписать контракт на дополнительные поставки Анкаре систем ПВО С-400

Россия и Турция в следующем году могут подписать контракт на дополнительные поставки Анкаре систем ПВО С-400. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Турция купила у России четыре дивизиона зенитно-ракетных систем. Сумма контракта, по данным агентства РИА Новости, составила 2,5 млрд. долларов. США требовали от Анкары отказаться от контракта. Вашингтон остановил поставки турецкой армии истребителей F-35 и пригрозил санкциями.
2020-08-23T12:31:09+03:00
2020-08-23T12:31:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697257-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 23 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…