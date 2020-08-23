Астероид диаметром от двух до четырех метров приблизится к Земле за день до президентских выборов в США. Они назначены на 3 ноября. Вероятность столкновения не превышает и половины процента, говорят специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Небесное тело пролетит вблизи нашей планеты на расстоянии примерно 420 тыс. км. Астероид обнаружили два года назад.