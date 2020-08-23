Астероид диаметром от двух до четырех метров приблизится к Земле за день до президентских выборов в США. Они назначены на 3 ноября. Вероятность столкновения не превышает и половины процента, говорят специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Небесное тело пролетит вблизи нашей планеты на расстоянии примерно 420 тыс. км. Астероид обнаружили два года назад.
2020-08-23T12:08:29+03:00
2020-08-23T12:08:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697253-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:08, 23 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…