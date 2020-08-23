В Италии уровень заболеваемости сейчас самый высокий за последние четыре месяца. Власти призывают людей отказаться от похода на пляжи и обязательно носить маски в общественных местах. В целом в европейских странах уровень заболеваемости активно растет.

Инфекционист Биляра Злоютро призвала всех более ответственно подходить к вопросу соблюдения норм безопасности