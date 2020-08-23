Митинг в защиту Финского заливы анонсирован сегодня в Ленинградской области

Люди протестуют против строительства промышленных терминалов.

Согласованный митинг запланирован на час дня в городе Приморск Выборгского района Ленинградской области. Организаторы обращают внимание, что на митинге запрещена партийная символика и обязательно надо носить маски. Местные жители выступают против промышленной застройки побережья Финского залива. Миллиардер Илья Трабер строит здесь угольный, зерновой и контейнерный терминалы. Журналисты часто называют Трабера не иначе как «авторитетный предприниматель». Полиция уже расследует уголовное дело о мошенничестве во время проектирования порта в Приморске. Проект собираются закончить через два года. Общий объем инвестиций оценивается в 170 млрд рублей.

Действующий морской торговый нефтеналивной порт «Приморск» — конечная точка «Балтийской трубопроводной системы» и самый крупный порт по перевалке нефтии нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России.