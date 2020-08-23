Российский боксер Александр Поветкин победил британца Диллиана Уайта в матче за титул временного чемпиона. Сам поединок прошел во дворе у главного британского промоутера Эдди Хирна. 40-летний Поветкин теперь становится обязательным претендентом на основной титул Весмирного боксерского совета (WBC). Сейчас чемпионский пояс у британца Тайсона Фьюриа. В конце года он должен провести матч с американцем Деонтеем Уайлдером.
2020-08-23T11:33:01+03:00
2020-08-23T11:33:01+03:00
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11:33, 23 августа 2020
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