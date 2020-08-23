Российский боксер Александр Поветкин победил британца Диллиана Уайта в матче за титул временного чемпиона. Сам поединок прошел во дворе у главного британского промоутера Эдди Хирна. 40-летний Поветкин теперь становится обязательным претендентом на основной титул Весмирного боксерского совета (WBC). Сейчас чемпионский пояс у британца Тайсона Фьюриа. В конце года он должен провести матч с американцем Деонтеем Уайлдером.