Немецкие ученые организовали три концерта, чтобы изучить коронавирус

Они прошли накануне в Лейпциге. Все зрители заранее сдали тест на наличие инфекции, во время концерта они не снимали масок. Как передает немецкая телерадиокомпания WDR, на каждом из трех мероприятий были разные условия. На одном зрители соблюдали дистанцию, на другом нет. Участникам эксперимента выдали флуоресцентные дезинфицирующие средства, чтобы понять, к чему они чаще всего прикасались. Еще организаторов интересует, как в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус. Все это поможет создать модель для оценки рисков заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении.
2020-08-23T11:32:38+03:00
2020-08-23T11:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 23 августа 2020
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