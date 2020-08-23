Восстановление авианесущего крейсера «Адмирала Кузнецова» после пожара обойдется примерно в 350 млн руб. Об этом агентству ТАСС сказал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. По его словам, огонь не повредил важные части корабля, нет оснований полагать, что пожар как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова». Крейсер встал в ремонт в 2017 году после боевого похода к берегам Сирии. В 2018 году затонул плавучий док, с помощью которого осуществлялись ремонтные работы. В конце прошлого года на корабле возник пожар. Завершить ремонт планируют в 2022 году.