Священника в Кемерово оштрафовали за призыв выйти на акцию в поддержку Хабаровска. Члена протестантской церкви Андрея Матюжова суд признал виновным в организации несанкционированной акции, передает томское агентство ТВ-2. Сам Матюжов рассказал на своей странице в Facebook, что протокол составили из-за видео, где он объяснял значение слова «идиот». Сам он не считает себя виновным. Акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала проходят в Хабаровске больше полутора месяцев. Также в поддержку хабаровчан выходят жители других регионов.