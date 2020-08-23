На Белорусском радио не вышла трансляция мессы из Католического кафедрального собора. Как пишет местное издание «Наша нива», много лет службу передавали рано утром по воскресеньям. О причинах отмены трансляции не говорится. Однако ранее глава белорусских католиков, архиепископ Тадеуш Кондрусевич неоднократно призывал власти к диалогу с оппозицией и прекращению насилия. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко советовал священникам, которые выступали с гражданской позицией, заниматься своим делом.