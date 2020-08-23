На Белорусском радио не вышла трансляция мессы из Католического кафедрального собора. Как пишет местное издание «Наша нива», много лет службу передавали рано утром по воскресеньям. О причинах отмены трансляции не говорится. Однако ранее глава белорусских католиков, архиепископ Тадеуш Кондрусевич неоднократно призывал власти к диалогу с оппозицией и прекращению насилия. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко советовал священникам, которые выступали с гражданской позицией, заниматься своим делом.
2020-08-23T11:31:15+03:00
2020-08-23T11:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 23 августа 2020
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