Усиленные наряды дорожной инспекции дежурят на въездах в Минск, передает агентство ТАСС. В два часа дня в белорусской столице и других городах республики сторонники оппозиции планируют выйти на акции протеста. Тем временем бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду, что военные не станут разгонять мирных демонстрантов, даже если им поступит такой приказ. В интервью прибалтийскому агентству BNS она сказала, что выполнить подобное распоряжение для армии будет преступлением.
2020-08-23T11:30:48+03:00
2020-08-23T11:30:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 23 августа 2020
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