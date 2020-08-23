Усиленные наряды дорожной инспекции дежурят на въездах в Минск, передает агентство ТАСС. В два часа дня в белорусской столице и других городах республики сторонники оппозиции планируют выйти на акции протеста. Тем временем бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду, что военные не станут разгонять мирных демонстрантов, даже если им поступит такой приказ. В интервью прибалтийскому агентству BNS она сказала, что выполнить подобное распоряжение для армии будет преступлением.