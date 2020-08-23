В Москву на следующей неделе придет похолодание, говорят в Гидрометцентре. Со среды температура понизится на 3-4 градуса, до 19-22, передает агентство ТАСС. При этом в город вернутся теплые ночи, добавили специалисты. Погода станет более облачной и дождливой. Хотя до среды она еще останется довольно комфортной, говорят метеорологи.
2020-08-23T11:05:41+03:00
2020-08-23T11:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 23 августа 2020
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