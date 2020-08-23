Новую зенитную ракетную систему впервые покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Он сегодня открывается в парке Патриот в подмосковной Кубинке.

Зенитно-ракетная система «Антей-4000», разработанная концерном Алмаз-Антей. Именно она, по мнению организаторов выставки, должна стать одной из самых ожидаемых новинок. Система способна поражать аэродинамические и баллистические цели на расстоянии до четырёхсот километров, а это обеспечивает гарантированный перехват головных частей ракет средней дальности, говорят разработчики. Источник агентства Интерфакс в оборонно-промышленном комплексе считает, что экспортный вариант «Антея» вызовет большой интерес за рубежом, так как по техническим характеристикам новая система значительно превосходит ближайших конкурентов. Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет в подмосковной Кубинке. Его проведут в шестой раз. На выставке Россия покажет и другие новые разработки: так концерн Калашников представит легкий автомат — весом чуть больше 3-х килограммов, компактный пистолет Лебедева, прототип лёгкого пулемёта и малогабаритный автомат для самообороны «Малыш».

Форум продлится до 29 августа. Его проводит Минобороны России.