«Московский комсомолец» утверждает, что силовики вели слежку за Алексеем Навальным во время его поездки по Сибири

В ходе нее незадолго до госпитализации в больницу Омска политик посещал Новосибирск и Томск.

Силовики, переодетые в гражданское, пытались по возможности отслеживать перемещения Навального. В частности, указывает издание со ссылкой на источники, под их контролем были встреча оппозиционера со сторонниками и съемка фильма-расследования в Томске. Упоминается и скрытое наблюдение за сторонниками Навального. Как утверждается в публикации, силовики выяснили, что оппозиционер был крайне осторожен и тщательно конспирировал свою поездку: якобы в одном из отелей были заказаны 7 номеров, и политик ночевал не в том, который был оформлен на него. Опровергается версия и том, что в ночь перед вылетом из Томска в Москву Навальный выпивал самогон, как утверждали некоторые СМИ: по данным «МК», он приехал к одному из водоемов по совету своего сторонника и даже не зашел в его дом, ограничившись купанием. Все действия силовиков в статье связываются с отработкой версии о возможном отравлении Навального.

Накануне утром Навального доставили специальным самолетом из Омска в Берлин в клинику Charite. Политик до сих пор находится в коме.