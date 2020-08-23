Россия, как считает первый замглавы президентской администрации, победила коронавирус по числу спасенных жизней

Россия, как считает первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, победила коронавирус по числу спасенных жизней. Об этом кремлевский чиновник сказал, выступая перед участниками молодежного форума в Подмосковье.

Кириенко в таких выводах поддержал и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Борьбы с коронавирусом в ближайшее время не закончится. Такого мнения придерживается глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Между тем, в странах Европы наблюдается увеличение численности зараженных коронавирусом. Ввиду этого правительства снова ужесточают ограничительные меры, кроме того, часть стран эвакуирует своих граждан из-за границы.

В России уже неделю отмечается меньше 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. По данным оперативного штаба, прирост за прошлый день составил около 4,85 тысяч. Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к 960 тысячам. За сутки скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз. Общее число умерших превышает 16 тысяч. В Москве, по данным оперативного штаба, за сутки было отмечено 611 новых случаев коронавируса и 11 смертей.