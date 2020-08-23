Старшая сестра президента США Дональда Трампа считает его беспринципным человеком

Отставной судья Мэриэнн Трамп-Бэрри, как пишет газета The Washington Post, в разговоре с племянницей главы белого дома Мэри Трамп, говорила, что брат жесток и фальшив, и ему нельзя доверять. В свою очередь племянница президента пишет в своей книге, что 74-летний Трамп из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. В ответ президент назвал книгу усвоей племянницы лживой.
2020-08-23T10:36:21+03:00
2020-08-23T10:36:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 23 августа 2020
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