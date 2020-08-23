Глава республики Коми Владимир Уйба намерен просить помощи у Москвы из-за острой нехватки рабочей силы. Под угрозой оказалось проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в следующем году, передает местное агентство БНК. До сих пор не завершена реконструкция республиканского стадиона в Сыктывкаре. Подрядчик жалуется, что из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, возникала острая нехватка рабочих рук. Местные жители на объявления о работе не откликнулись.
2020-08-23T10:36:19+03:00
2020-08-23T10:36:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 23 августа 2020
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