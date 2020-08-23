Глава республики Коми Владимир Уйба намерен просить помощи у Москвы из-за острой нехватки рабочей силы. Под угрозой оказалось проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом в следующем году, передает местное агентство БНК. До сих пор не завершена реконструкция республиканского стадиона в Сыктывкаре. Подрядчик жалуется, что из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, возникала острая нехватка рабочих рук. Местные жители на объявления о работе не откликнулись.