Ливанская группировка «Хезболла» утверждает, что сбила израильский беспилотник. Это произошло на юге страны. Летательный аппарат, как говорят представители «Хезболлы», нарушил воздушное пространство Ливана. Местный телеканал «Аль-Маядин» передает, что сбитый аппарат уже попал в руки членам группировки. Комментариев израильской армии пока нет.
2020-08-23T10:36:15+03:00
2020-08-23T10:36:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:36, 23 августа 2020
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