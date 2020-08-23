Ливанская группировка «Хезболла» утверждает, что сбила израильский беспилотник. Это произошло на юге страны. Летательный аппарат, как говорят представители «Хезболлы», нарушил воздушное пространство Ливана. Местный телеканал «Аль-Маядин» передает, что сбитый аппарат уже попал в руки членам группировки. Комментариев израильской армии пока нет.