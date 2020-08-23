Американские полицейские застрелили афроамериканца после неудавшейся попытки задержания. В пятницу вечером в экстренные службы поступил звонок с сообщением о неизвестном, который пытается зайти с ножом в магазин в городе Лафайетт, штат Луизиана. Он попытался скрыться от патруля. Полицейские выстрелили 10 раз. Подозреваемого доставили в больницу, где он скончался, передает АР. В США последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе силовых структур. Это случилось после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Этот случай вызвал массовые акции протеста.
2020-08-23T10:36:05+03:00
2020-08-23T10:36:05+03:00
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10:36, 23 августа 2020
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