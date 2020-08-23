Бывшего белорусского следователя Андрея Остаповича, которого задержали во Пскове, вывезли из России

Его доставили в Белоруссию, рассказал телеканалу «Дождь» адвокат Остаповича Вячеслав Головин. Он предположил, что к этому могут быть причастны сотрудники белорусской милиции. Ранее Остаповича задержали в псковской гостинице, по делу о незаконном пересечении границы. Остапович подал в отставку после президентских выборов в республики и использовании силовиков против протестующих. Бывший следователь рассказал, что видел, как сотрудники ОМОНа избивали на митингах мирных демонстрантов и сказал, что не готов работать в правоохранительных органах, когда в стране происходят такие события.