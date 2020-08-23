Бывшего белорусского следователя Андрея Остаповича, которого задержали во Пскове, вывезли из России

Его доставили в Белоруссию, рассказал телеканалу «Дождь» адвокат Остаповича Вячеслав Головин. Он предположил, что к этому могут быть причастны сотрудники белорусской милиции. Ранее Остаповича задержали в псковской гостинице, по делу о незаконном пересечении границы. Остапович подал в отставку после президентских выборов в республики и использовании силовиков против протестующих. Бывший следователь рассказал, что видел, как сотрудники ОМОНа избивали на митингах мирных демонстрантов и сказал, что не готов работать в правоохранительных органах, когда в стране происходят такие события.
2020-08-23T10:35:56+03:00
2020-08-23T10:35:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 23 августа 2020
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…