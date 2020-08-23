Массовая вакцинация от коронавируса в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом позитивной, заметив при этом, что ежедневный прирост все еще остается довольно высоким.