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10:04, 23 августа 2020

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски

Это касается условий, когда нет гарантии соблюдения дистанции в один метр от других людей и наблюдается широкомасштабное распространение вируса, говорится в совместном бюллетене двух международных структур. Для детей от 6 до 11 лет необходимость ношения маски зависит от обстоятельств. От детей пяти лет и младше «не нужно требовать носить маску», настаивают эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ. Также не стоит требовать от детей надевать маски во время занятий спортом и физических упражнений, таких как бег, прыжки или игры на площадке.



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