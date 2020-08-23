Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану берлинский госпиталь, в котором находится Алексей Навальный

Об этом пишет сайт «МБХ.Медиа». По его сведениям, возле клиники Charite дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 сотрудников силовых структур. Они перемещаются по периметру группами по 2−5 человек. Накануне Навального доставили в немецкую столицу самолетом из Омска. Сейчас немецкие врачи проводят диагностику состояния политика. После завершения обследований и после консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют предварительный диагноз. Навальный был госпитализирован в четверг, когда ему стало плохо и он потерял сознание на борту самолета из Томска в Москву. Его соратники уверены, что политик был отравлен.
2020-08-23T10:02:06+03:00
2020-08-23T10:02:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:02, 23 августа 2020
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