Режим контртеррористической операции введен в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. Там убили 2 подозреваемых в причастности к терроризму.

Режим КТО действовал с 8 утра из-за поиска подозреваемых в совершении противоправных действий. Решение о его введении принял начальник управления ФСБ Ингушетии, генерал-майор Чернышев. Все подъезды и окружающие дороги перекрыли, перемещения местных жителей ограничили. Вскоре после начала спецоперации в селе Троицкое услышали выстрелы, начался бой, передает агентство Интерфакс. Далее появились сообщения о двух убитых подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Как отмечает агентство ТАСС, их блокировали на одном из участков горно-лесистой местности, в ответ на предложение силовиков сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. Личности убитых сейчас устанавливают.

На данный момент активная фаза силовой операции завершена.