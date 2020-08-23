Французский «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Бавария» встретятся сегодня в финале футбольной Лиги чемпионов. Игра состоится в столице Португалии Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Весной Лига чемпионов была приостановлена на стадии 1⁄8 финала из-за коронавируса. Летом Союз европейских футбольных ассоциаций решил, что четвертьфинальные матчи будут проводиться в Лиссабоне. Победитель Лиги чемпионов сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА в Будапеште в конце сентября.
2020-08-23T09:32:50+03:00
2020-08-23T09:32:50+03:00
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09:32, 23 августа 2020
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