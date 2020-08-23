Новые протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошли в Израиле. В Иерусалиме демонстранты планировали пройти маршем по городу, но им не удалось получить разрешения полиции. Еще одна акция, как сообщается, прошла около частной виллы главы правительства под Тель-Авивом. Сообщается, что также протесты прошли в других населенных пунктах. Протесты против Нетаньяху проходят в стране уже несколько недель. Премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Также критике подверглись действия правительства по борьбе с коронавирусом.