Коронавирус в Москве не отступает, считает мэр столицы Сергей Собянин. Он предупредил, что ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц. В то же время глава города уверен, что ситуация относительно стабильная. Серьезного всплеска заболеваемости власти не наблюдают Массовое применение вакцины, несмотря на ее регистрацию, по мнению Собянина, ждать еще довольно долго. Предстоят новые исследования, в гражданский оборот будут запускать сначала небольшие партии.