В Минске обнаружили повешенным пропавшего больше недели назад участника протестов Никиту Кривцов

В Минске обнаружили повешенным пропавшего больше недели назад участника протестов Никиту Кривцова. Белорусское издание «Наша Нива» утверждает, что на теле были следы избиения. Супруга погибшего Елена сказала ВВС, что ей неизвестно, был ли ее муж избит. Также она не знает, участвовал ли он в протестах. По данным польского Euroradio, смартфон Кривцова последний раз включали 12 августа неподалеку от здания УВД минского райисполкома. В тот день он пропал по дороге на работу.
2020-08-23T09:31:13+03:00
2020-08-23T09:31:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 23 августа 2020
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