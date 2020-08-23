Силовики проводят контртеррористическую операцию в Ингушетии. Основной район действий располагается в селе Троицкое Сунженского района на востоке республики, рассказали агентству ТАСС в оперативном штабе. Там произошла перестрелка, в ходе боя убиты двое предполагаемых боевиков.
2020-08-23T09:30:48+03:00
2020-08-23T09:36:53+03:00
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09:30, 23 августа 2020
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