Силовики проводят контртеррористическую операцию в Ингушетии. Основной район действий располагается в селе Троицкое Сунженского района на востоке республики, рассказали агентству ТАСС в оперативном штабе. Там произошла перестрелка, в ходе боя убиты двое предполагаемых боевиков.