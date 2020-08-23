Сестра Дональда Трампа, как пишет газета «Вашингтон пост», считает его жестоким и беспринципным человеком. Издание утверждает, что получило записи разговоров 85-летней Мэриенн Трамп Бэрри, которая была в свое время судьей Верховного суда, от племянницы президента Мэри Трамп, автора недавно вышедшей книги о главе Белого дома. Трамп назвал ее лживой.
2020-08-23T09:05:18+03:00
2020-08-23T09:05:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 23 августа 2020
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