Сестра Дональда Трампа, как пишет газета «Вашингтон пост», считает его жестоким и беспринципным человеком. Издание утверждает, что получило записи разговоров 85-летней Мэриенн Трамп Бэрри, которая была в свое время судьей Верховного суда, от племянницы президента Мэри Трамп, автора недавно вышедшей книги о главе Белого дома. Трамп назвал ее лживой.