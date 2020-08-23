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09:05, 23 августа 2020

Сестра Дональда Трампа, как пишет газета «Вашингтон пост», считает его жестоким и беспринципным человеком

Сестра Дональда Трампа, как пишет газета «Вашингтон пост», считает его жестоким и беспринципным человеком. Издание утверждает, что получило записи разговоров 85-летней Мэриенн Трамп Бэрри, которая была в свое время судьей Верховного суда, от племянницы президента Мэри Трамп, автора недавно вышедшей книги о главе Белого дома. Трамп назвал ее лживой.



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