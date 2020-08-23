Интернет-магазин Озон зафиксировал семикратный по сравнению с прошлым годом рост спроса на товары для домашнего обучения. Это, в частности, парты и настольные лампы. Как пишет РБК, родители школьников массово готовятся к тому, что из-за пандемии могут вернуть карантинные ограничения.