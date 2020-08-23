Интернет-магазин Озон зафиксировал семикратный по сравнению с прошлым годом рост спроса на товары для домашнего обучения. Это, в частности, парты и настольные лампы. Как пишет РБК, родители школьников массово готовятся к тому, что из-за пандемии могут вернуть карантинные ограничения.
2020-08-23T09:04:39+03:00
2020-08-23T09:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:04, 23 августа 2020
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