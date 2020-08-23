Лесной пожар, который бушует на севере Калифорнии, стал вторым по размеру в истории штата. Огнем охвачено свыше тысячи квадратных километров, передает телеканал NBC и отмечает, что хуже ситуация была только в 2018 году. Всего в штате насчитывается почти 600 очагов возгорания общей площадью в 4 тысячи квадратных километров. Погибли 5 человек.Власти Калифорнии распорядились эвакуировать около 120 тысяч жителей, чьим домам угрожает огонь.
2020-08-23T08:33:32+03:00
2020-08-23T08:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 23 августа 2020
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