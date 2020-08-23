Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией носить детям защитные маски с 12 лет. В возрасте от 6 до 11 лет организация предлагает учитывать ряд индивидуальных факторов. До пяти лет требовать носить маски не нужно, отметили в ВОЗ.