Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией носить детям защитные маски с 12 лет. В возрасте от 6 до 11 лет организация предлагает учитывать ряд индивидуальных факторов. До пяти лет требовать носить маски не нужно, отметили в ВОЗ.
2020-08-23T08:07:33+03:00
2020-08-23T08:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:07, 23 августа 2020
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