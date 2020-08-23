Сергей Кириенко заявил, что во время пандемии Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней. Как передает ТАСС, первый заместитель главы администрации президента сказал это на прокремлевском молодежном форуме «Территория смыслов». По его словам, Россия показала миру морально-нравственный пример. По официальной статистике, в России умерли от коронавируса более 16 тысяч человек. Западные СМИ полагают, что эти данные сильно занижены.
2020-08-23T08:07:06+03:00
2020-08-23T08:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:07, 23 августа 2020
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