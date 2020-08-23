Крым столкнулся с дефицитом воды

Предстоящей ночью в десятках населенных пунктах власти планируют ограничить ее подачу. Отсутствие дождей и, как следствие, обмеление водохранилищ руководство полуострова называет одной из причин, по которой жители будут вынуждены потреблять меньше воды. Глава республики Сергей Аксенов утверждает, что нынешний год оказался одним из самых засушливых за 150 лет. Как пишет газета «Коммерсантъ», в водохранилищах Симферополя осталось лишь 20% запасов. Именно в крымской столице, как отмечается, ситуация наиболее тяжелая. Там переходят на подачу воды по графику, который вступит в силу в ночь на понедельник. Жители останутся без горячей воды, однако и холодную с каждым этапом власти планируют подавать все меньше.

С 7 сентября значительная часть Симферополя будет пользоваться центральным водоснабжением только по несколько часов утром и вечером. Графики вводятся и еще почти в 40 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов. Власти Крыма призвали не делать сверхмерные запасы воды и предупредили о том, что число аварий на водопроводах может увеличиться. При этом туристические города и поселки ограничения не затронут, передает агентство ТАСС.

В 2014 году после присоединения Крыма к России Украина перекрыла водоснабжение полуострова из Херсонской области. Оттуда поступало до 90% воды. Теперь республика питается из местных источников.