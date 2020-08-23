Белорусская оппозиция анонсирует сегодня свои дальнейшие шаги. Об этом сообщил член координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Павел Латушко.

Сегодня в Минске и других городах страны намечены новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал простить силовиков, если они допустили ошибки при разгоне митингов. Об этом Александр Лукашенко сказал, выступая перед жителями Гродно.

Лукашенко также пообещал, что все провокаторы и зачинщики акций протеста будут найдены. Президент также накануне поручил закрыть предприятия, рабочие которых участвуют в забастовках.