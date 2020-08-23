В Пскове задержали гражданина Белоруссии Андрея Остаповича

До недавнего времени он работал в должности старшего следователя, но уволился на фоне протестов в стране.

В заявлении на увольнение из Партизанского районного отдела СК Белоруссии Остапович пожаловался на проводимые милицией незаконные задержания и необоснованно возбуждаемые уголовные дела. Мужчина перебрался в Россию, откуда планировал уехать в Латвию.

С территории России бывшего следователя не выпустили из-за отсутствия визы. В понедельник, 24 августа, консульство Латвии в Пскове планировало выдать белорусскому экс-следователю визу. Однако в пятницу вечером, по словам его подруги, господина Остаповича задержали «непонятные люди» и доставили в отделение полиции.

В отделе полиции №1 УМВД по Пскову информацию о задержании белоруса не подтвердили. Нанятый Отсаповичу адвокат заявил, что его не пускают к задержанному.

По данным Tut.by, в отношении Андрея Остаповича могут начать административный процесс из-за его пересечения госграницы во время действующих из-за коронавируса ограничений.