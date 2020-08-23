Александр Лукашенко поручил с понедельника закрыть бастующие в Белоруссии предприятия

По мнению президента, экономике это не навредит. В Белоруссии почти две недели продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко. Новые демонстрации намечены сегодня в Минске и других городах.
2020-08-23T07:02:39+03:00
2020-08-23T07:02:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:02, 23 августа 2020
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…