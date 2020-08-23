Газета «Московский Комсомолец» рассказала о масштабной слежке силовиков за Алексеем Навальным

Издание утверждает, что во время поездки политика в Новосибирск и Томск все его перемещения, по возможности, отслеживали. В публикации упоминаются скрытое наблюдение за машинами сторонников Навального и полученные данные с видеокамер из отеля. В статье действия силовиков связываются с отработкой версии о возможном отравлении Алексея Навального. Однако, из публикации ясно, что слежку вели до того, как политик впал в кому. Накануне утром Алексея Навального специальным самолет доставили из Омска в Берлин на лечение.
2020-08-23T07:02:01+03:00
2020-08-23T07:02:08+03:00
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07:02, 23 августа 2020
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