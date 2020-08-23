Рэп-музыкант Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты в штате Луизиана. Помимо него соответствующую заявку подали еще 10 человек, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс». Агентство подчеркивает, что желающим зарегистрироваться в Луизиане не обязательно собирать подписи избирателей с свою поддержку, что предусмотрено законодательством большинства американских штатов. Для регистрации необходимо лишь собрать пакет документов и оплатить пошлину в размере 500 долларов. До этого Канье Уэст успешно зарегистрировался кандидатом в штатах Арканзас, Колорадо, Юта, Оклахома и Вермонт. По версии ряда СМИ, музыкант может отобрать часть голосов афроамериканцев у Джозефа Байдена, основного соперника Дональда Трампа на выборах.