Власти установили размер компенсаций семьям погибших и пострадавших при взрыве газа в Ярославле

Об этом рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, с некоторыми семьями все еще работают психологи, добавил Дмитрий Миронов.
2020-08-23T06:07:01+03:00
2020-08-23T06:07:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2697147-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:07, 23 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…