Десятки сайтов СМИ и оппозиционных ресурсов были заблокированы на территории Белоруссии

Это произошло в преддверии крупной акции протеста, которая должна пройти сегодня в Минске.
Массовые акции оппозиции запланированы во всех крупных городах Белоруссии.
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Это произошло в преддверии крупной акции протеста, которая должна пройти сегодня в Минске.
Массовые акции оппозиции запланированы во всех крупных городах Белоруссии.
Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…