Суд в США, по данным «Ассошиэйтед Пресс», обязал президента страны выплатить бывшей порноактрисе 44 тысячи долларов

Это компенсация расходов на адвокатов. По информации агентства, Высший суд округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ранее признал недействительным соглашение, которое обязывает Стефани Клиффорд, известную под псевдонимом Сторми Дэенилс, в обмен на 130 тыс. долларов хранить в тайне информацию о предполагаемой интимной связи с нынешним президентом Дональдом Трампом. Таким образом, суд признал Клиффорд победившей стороной.

