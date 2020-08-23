Владимир Зеленский заявил, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы

В интервью каналу «Евроньюс» президент Украины также сказал, что пригласил бы международных наблюдателей. В Белоруссии уже почти две недели идут протесты против итогов президентских выборов. Были задержаны почти 7 тысяч человек, десятки пострадали в столкновениях с милицией, двое человек погибли. Сегодня в Минске и других городах ожидаются новые демонстрации.
2020-08-23T05:18:29+03:00
2020-08-23T05:18:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 23 августа 2020
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…