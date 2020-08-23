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05:18, 23 августа 2020

Владимир Зеленский заявил, что на месте Александра Лукашенко провел бы новые выборы

В интервью каналу «Евроньюс» президент Украины также сказал, что пригласил бы международных наблюдателей. В Белоруссии уже почти две недели идут протесты против итогов президентских выборов. Были задержаны почти 7 тысяч человек, десятки пострадали в столкновениях с милицией, двое человек погибли. Сегодня в Минске и других городах ожидаются новые демонстрации.  



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