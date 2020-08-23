Пропавший 10 дней назад в Минске участник протестов найден в лесу мертвым

28-летнего Никиту Кривцова обнаружили повешенным, пишет белорусское издание «Наша Нива». Это подтвердила «Русской службе Би-би-си» и его супруга. Ранее, по информации сайте Onliner, в петле был найден директор музея в Гродненской области Константин Шишмаков, который отказался подписать в качестве члена избиркома протокол на выборах президента.