ЕСПЧ обязал власти России предоставить медицинскую карту Алексея Навального его супруге

Речь идет о документах из омской больницы. Как говорится в решении суда, которое опубликовано на сайте Европейского суда по правам человека, к политику также должны допустить его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии, передает РБК. В страсбургский суд родные и соратники Алексея Навального обратились, когда в пятницу его не выпускали из Омска на лечение в Германию. После обращений к президенту России от лидеров Германии и Франции специальный самолет накануне утром доставил Алексея Навального в берлинскую клинику. Политик находится в коме. Его родные и друзья полагают, что его отравили.

