В «Роскосмосе» не исключили, что пуски с космодрома Восточный могут возобновить в конце года

Об этом сообщили ТАСС в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Агентство отмечает, что последний запуск ракеты с новейшего космодрома состоялся в 2019 году.
2020-08-23T04:42:26+03:00
2020-08-23T04:42:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:42, 23 августа 2020
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